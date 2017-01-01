Погиб экс-министр финансов Крыма

Экс-министр погиб в результате автомобильной аварии.

Бывший министр финансов Крыма 2006-2010 Павел Токарев погиб в ДТП.

Об этом в пятницу, 19 октября, сообщается на сайте крымского “парламента“.

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“17 октября в результате автомобильной аварии трагически оборвалась жизнь Токарева Павла Владимировича - министра финансов Крыма (2006-2010 гг.), начальника Госфининспекции республики (2012-2014 гг.), Заслуженного экономиста Крыма“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что на момент аварии ему было 57 лет.

Как сообщается, в настоящее время в Крыму объявлен траур после трагедии в Керчи.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков устроил бойню в колледже в Керчи, в результате которой, по последним данным, погиб 21 человек. После чего стрелок покончил с собой.

Как сообщалось 21 сентября, умер бывший премьер-министр Украины.