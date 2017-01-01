Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Погиб экс-министр финансов Крыма

Комментариев: 0
Экс-министр погиб в результате автомобильной аварии.
Павел Токарев разбился в ДТП
Павел Токарев разбился в ДТП
minfin.rk.gov.ru

Бывший министр финансов Крыма 2006-2010 Павел Токарев погиб в ДТП.

Об этом в пятницу, 19 октября, сообщается на сайте крымского “парламента“.

Читай также: Бойня в Керчи: появились фото всех погибших

“17 октября в результате автомобильной аварии трагически оборвалась жизнь Токарева Павла Владимировича - министра финансов Крыма (2006-2010 гг.), начальника Госфининспекции республики (2012-2014 гг.), Заслуженного экономиста Крыма“, - говорится в сообщении.

Отмечено, что на момент аварии ему было 57 лет.

Как сообщается, в настоящее время в Крыму объявлен траур после трагедии в Керчи.

Напомним, 17 октября Владислав Росляков устроил бойню в колледже в Керчи, в результате которой, по последним данным, погиб 21 человек. После чего стрелок покончил с собой.

Как сообщалось 21 сентября, умер бывший премьер-министр Украины.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Крым, смерть, авария, министр, Министр финансов, погиб, новости Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь