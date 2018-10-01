Партнер Эдуарда Прутника Маким Федотов пытается создать образ европейского чиновника, чтобы зарабатывать на государстве - СМИ

Максим Федотов, занимающий с конца прошлого года должность генерального директора директората ископаемых видов топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, пытается максимально дистанцироваться в публичной плоскости от своего партнера – беглого экс-народного депутата Эдуарда Прутника.

Об этом "Открытой Украине" рассказали в секретарите Кабинета Министров Украины, сообщает From-UA.

"В Кабмине почти всем известно, что за Федотовым стоит Прутник. И каждый раз, когда за Федотова просит Юля Подкоморная (заместитель министра энергетики), то до уровня профильного вице-премьер-министра Украины все понимают, что такая просьба подкреплена материально. И эти просьбы, начиная с назначения Федотова в министерство, не имеют ничего общего с соблюдением интересов государства. Цель Федотова – создать образ европейского чиновника и зарабатывать на государстве", - говорят в Кабмине.

Как утверждают в секретариате правительства, Максим Федотов также пытается наладить отношения с европейскими донорами и партнерами, убеждая их в своем желании якобы навести порядок в отрасли.

"Федотов пытается представить себя как реформатора в глазах Торстена Веллерта – представителя группы Европейской Комиссии по поддержке Украины. Но для многих остается вопросом, как Веллерт вообще соглашается на такие встречи с Федотовым", - утверждает источник.

В самом министерства энергетики уже также знают о том, чьи интересы представляет Федотов в ведомстве и рассказывают, что для достижения своих целей чиновник начал заводить полезные знакомства.

"Федотов пытается втереться в доверие к молодой заместительнице Насалика – Наталье Бойко. Это делается для того, чтобы подобраться поближе к её отцу, который входит в состав Высшего совета правосудия. Федотов хочет получить доступ к решению в судах вопросов для Прутника", - говорит источник.

С 2006 по 2012 год Эдуард Прутник был народным депутатом Украины. Ранее занимал должность советника и был одним из доверенных лиц Виктора Януковича.

Максим Федотов был владельцем Донбасского расчетно-финансового центра, а с 2010 года стал партнером Александра Януковича по углю и углеобогащению.

