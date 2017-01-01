Когда Путин примет решение по Донбассу? Эксперт ООН ответил на этот вопрос

Эксперт ООН считает, что ситуация может измениться в следующем году и Путин пустит миротворцев на восток Украины.

Из-за несогласия сторон размещение миссии ООН на востоке Украины застопорилось, а Россия определиться со своей позиции по введению миротворцев на Донбасс не ранее, чем после президентских и парламентских выборов в Украине. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Университета ООН и Европейского совета по международным отношениям Ричард Гован в интервью Сегодня.

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Он отметил, что в 2017 году был момент для оптимизма, когда Россия, возможно, была готова пойти на компромисс по “голубым каскам“.

“Сейчас США и европейцы разочарованы тем, что Москва больше не хочет говорить об этом всерьез. Но мы должны держать это на повестке дня. И, думаю, важно развивать эту идею на случай, если появится еще какая-то возможность ее продвинуть. То есть, у нас уже будет готовый план. Но я не думаю, что стоит ожидать какого-то реального движения в этом направлении, по крайней мере до следующего года“, - рассказал Гован.

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Эксперт уверен, что свою позицию по вводу миротворцев на Донбасс Россия будет принимать по результатам президентских и парламентских выборов в Украине, на которых она намерена привести в парламент “своих“ кандидатов.

“Откровенно говоря, Россия, думаю, вряд ли собирается пойти на какие-либо уступки в этом вопросе до выборов. Как только выборы закончатся, Москва просчитает, как работать с победителем и, возможно, подумает, что пришел момент действовать. Но я не знаю, о чем Путин на самом деле думает“, - добавил он.

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Кроме того, известно, что российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже они допустили возможность выхода и к украинско-российской границе, но в качестве “охранников“ для наблюдателей ОБСЕ.

В феврале президент РФ Владимир Путин согласился на уступки по Донбассу и размещение “голубых касок“ на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

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В свою очередь, украинская сторона, заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН, а так же как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу.

Также существует и “план Волкера“ по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс.

Планы Штайнмайера и Мореля провалились, однако теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.

Ранее, пресс-секретарь партии Национальный корпус Александр Алферов заявил, что ни одна миротворческая миссия под эгидой Организации Объединенных Наций для разрешения конфликтов не срабатывает и приводит к их замораживанию на десятки лет.