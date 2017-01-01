Под Сумами двор депутата забросали коктейлями Молотова

В результате инцидента никто не пострадал.

В Сумской области двор депутата Степановского поселкового совета забросали коктейлями Молотова.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Полиция со слов депутата сообщила, что около полуночи неизвестный бросил ему во двор три бутылки с неизвестной смесью, которые, не долетев до дома, упали на землю и разбились. Пламя, вспыхнувшее после этого, 56-летний хозяин погасил своими силами.

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По данному факту уже открыто уголовное производство по ст. 15 и ч.2 ст. 194 УК Украины (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

По данным местного издания Sumy.Today, Балым Николай Викторович стал депутатом Степановский поселковой общины 29 октября 2017. Избирался от партии Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко Справедливость. Однако является сейчас беспартийным.

Он работал в сфере агробизнеса на предприятиях, подконтрольных киевлянину Олегу Бахматюку ЧП Подлесновское, которое прекратило деятельность в этом году. Предприятие занималось разведением крупного рогатого скота и молочными породуктами. Также работал в Подлесновском филиала ОАО Райз-Максимка.

Согласно декларации за 2017, с 90-х годов имеет дом в 73,2 кв м в селе Подлесновка, несколько участков земли - 1,5 га, 3,8 га и 18 соток. Автомобиль ВАЗ 2104 2005 г.в.

Как сообщалось 22 сентября, на Закарпатье во двор депутата бросили гранату.