В Украине растет количество детей с особенными потребностями

Согласно официальной статистики МОЗ Украины за пять лет количество заболеваний расстройствами аутического спектра (РАС) выросло на 194%. “Это связано с тем, что в последние годы специалисты научились с более высокой вероятностью диагностировать расстройства аутичного спектра“, - объясняет сложившуюся ситуацию Станислава Гапонова, дитинолог МС “Добробут“.

По словам Станиславы, в Украине существует огромная проблема своевременной диагностики РАС, а также комплексного лечения детей с особенными потребностями. Именно это стало толчком к открытию первого в Украине Центра, который объединяет в себе психологическую и физическую реабилитацию, а также медицинскую помощь детям с особенными потребностями. Ведь только комплексный подход способен поддерживать нормальный образ жизни у людей с подобным диагнозом.

Так, 18 октября состоялось открытие Центра “Дитинология особенного развития“, созданного на базе клиники Добробут. Центр специализируется на реабилитации детей с аутизмом, синдромом Дауна, детским церебральным параличом (ДЦП) и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

“Для работы с детьми с особенными потребностями в Добробуте собрана команда из 25 врачей и психологов, а также ортопедов, офтальмологов, лор-врачей, детских кардиологов, эндокринологов и аллергологов. Все имеют практический опыт от 10 до 20 лет и прошли тренинги по правильной коммуникации с пациентами с особенными потребностями“, - отмечает Ирина Левицкая, операционный директор Центра “Дитинологии особенного развития“.

Генеральный директор сети “Добробут“ Олег Калашников говорит о том, что в идеале такие центры должны быть в каждом районе, потому что географическая доступность- это очень важный фактор для семей с особенными детьми. На сегодня, Добробут организовал в каждом подразделении обучение всех своих дитинологов специальному тестированию, своего рода скринингу для выявления риска РАС у ребенка. Дитинолог - это первый специалист, который встречается с семьей и их проблемой, именно поэтому и начали с формирования определенного пула обученных специалистов в сети “Добробут“.

Главным преимуществом Центра является наличие специалистов психологической реабилитации и диагностики: психиатр, психолог, логопед-дефектолог, коррекционный педагог, тьютор (педагог сопровождения ребенка), психотерапевт, генетик, диетолог. А также физического восстановления: реабилитолог, кинезитерапевт, массажист. Таким образом, ребенок одновременно получает весь комплекс необходимых мероприятий реабилитации. Важно, что для максимально эффективного лечения детей с особыми потребностями в Центре обустроена специальная сенсорная комната.

Проблема ранней диагностики заболеваний подобным РАС или ДЦП в Украине стоит очень остро. Об этом рассказала Татьяна Прудникова, мама особенного ребенка с диагнозом ДЦП. “Фактически в Украине вообще не существует практики раннего выявления особенных детей. Из-за этого родители после постановки диагноза их детям вынуждены начинать гонку со временем, чтобы хотя бы сохранить уровень развития ребенка на одном уровне. Если же родители хотят улучшить состояние ребенка, им необходимо прилагать вдвое больше усилий и преодолевать сопротивление системы. Потому что далеко не каждый врач согласен работать с особенными детьми и у большинства из них не хватает навыков для работы с ними“, - делится своими переживаниями она. Второй, но не менее значимой, проблемой является отсутствие комплексного подхода к особенным детям. “Особенный ребенок нуждается в психологической, физической и медицинской помощи одновременно. Но при этом существует крайне мало мест, где он может получить эту помощь в комплексе“, - добавляет Татьяна.

Консул Европейской ассоциации “Аутизм Европа“, учредитель Фонда помощи детям с синдромом аутизма “Дитина з майбутнім“ Инна Сергиенко соглашается с Татьяной Прудниковой и говорит, что семьи, в которых есть особенные дети, сталкиваются с огромным количеством проблем и одной из самых насущных является поиск адекватной медицинской помощи для особенного ребенка. Поэтому появление Центра с полным спектром услуг для детей с особенными потребностями - это сдвиг в лучшую сторону в вопросе адаптации особенных детей в общество.

“Аутизм неизлечим, но поддается корректировке и основная задача родителей детей с РАС - успешно интегрировать их в общество. Например, в США 92% всех аутистов интегрированы в социум и общество относится с пониманием к их потребностям“, - говорит Станислава Гапонова. “Задачей специалистов Центра является повышение уровня толерантности к людям с диагнозом РАС, их адаптация к нормальной жизни и повышение уровня комфортности от пребывания в украинском обществе“.