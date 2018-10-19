Ситуацию на Донбассе можно урегулировать за час - Хуг

После завершения конфликта, считает Хуг, наступит время решения других проблем, связанных с ним.

Боевые действия на Донбассе можно прекратить в течение одного часа. Такое мнение высказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Хуг в интервью Голосу Америки.

Читай также: Когда Путин примет решение по Донбассу? Эксперт ООН ответил на этот вопрос

При этом, подчеркивает Хуг, на полное завершение урегулирования конфликта уйдет гораздо больше времени.

После завершения конфликта, по его мнению, наступит время решения других проблем, связанных с ним. В качестве примера приводит разминирование территорий. При этом он уклоняется от ответа о виновной стороне, говоря, что “это не помогает ему решить задачи, которые стоят“.

Хуг также рассказал, что после сложения своих полномочий в СММ 31 октября намерен путешествовать по Украине, чтобы “увидеть не только войны и лишения“.

Напомним, новым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.