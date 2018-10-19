Кабмин на четверть повысил цену на газ для населения

Газ для украинцев с 1 ноября подорожает сразу на 23,5%.

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе внеочередного заседания правительства сообщил, что Кабинет министров Украины повысит цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров с 1 ноября.

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“Мы начинали переговоры с МВФ с того, чтобы выровнять цены на 60%. Повысить от действующей цены на 60%, но в результате наших переговоров и компромиссов нашли другой подход. Цены с 1 ноября вырастут только на 23,5%, не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров“, - сказала Гройсман, передает УНИАН.

Ранее, 27 сентября, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что по прогнозу Национального банка, тарифы на газ для населения повысятся на 25%.

Напомним, 17 октября в Киеве прошли массовые протесты профсоюзов. Люди требовали не повышать цены на газ и тарифы, а также увеличить зарплаты.