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Кабмин на четверть повысил цену на газ для населения

Комментариев: 8
Газ для украинцев с 1 ноября подорожает сразу на 23,5%.
Такое решение стало результатом переговоров с МВФ
Такое решение стало результатом переговоров с МВФ
УНИАН

Премьер-министр Владимир Гройсман в ходе внеочередного заседания правительства сообщил, что Кабинет министров Украины повысит цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривень за тысячу кубометров с 1 ноября.

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“Мы начинали переговоры с МВФ с того, чтобы выровнять цены на 60%. Повысить от действующей цены на 60%, но в результате наших переговоров и компромиссов нашли другой подход. Цены с 1 ноября вырастут только на 23,5%, не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь в результате этих переговоров“, - сказала Гройсман, передает УНИАН.

Ранее, 27 сентября, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявлял, что по прогнозу Национального банка, тарифы на газ для населения повысятся на 25%. 

Напомним, 17 октября в Киеве прошли массовые протесты профсоюзов. Люди требовали не повышать цены на газ и тарифы, а также увеличить зарплаты.

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Теги: Кабмин, газ, газоснабжение, тарифы
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Комментариев (8)
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Russian-Troll    19.10.2018, 18:48
Оценка:  +1
Russian-Troll
Майдаунов так и надо травить, нормальных украинцев жаль.
GreenPeace!    19.10.2018, 18:44
Оценка:  +3
GreenPeace!
Какой ужас,геноцид нации,подает как свою заслугу..всего на 23,5%,не на 60%. Я НЕ ПОНИМАЮ,ЛЮДИ совсем что ли тупые.??
Vesna_Krasna2    19.10.2018, 18:47
Оценка:  +1
Vesna_Krasna2
Может им спасибо сказать? Твари, тянут из людей жилы.
GreenPeace!    19.10.2018, 18:42
Оценка:  +2
GreenPeace!
А где герой с кличкой "Кулю в лоб",яйценюк..оторый клялся,что в Украине своего газа хватит на всех украинцев!?Представляю,что будет после выборов..наверное,вся коммуналка будет плюс 100%.
ЛЮСТРАТОР    19.10.2018, 18:41
Оценка:  +1
ЛЮСТРАТОР
Тепла нам не надо,-
ггойсман нас греет!
Нам хлеба не надо,
нам томос давай!
semveter    19.10.2018, 18:37
Оценка:  +5
semveter
Цены с 1 ноября вырастут только на 23,5%, не на 60%. ------------ Ну просто благодетели, мать их.....
Churxancik    19.10.2018, 18:19
Оценка:  +2
Churxancik
Скачем выше!!
anonymus    19.10.2018, 18:16
Оценка:  +1
anonymus
давно пора! иначе путена не остановить
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