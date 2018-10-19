В военкомате Харькова рассказали, кого "отлавливают" на улицах

Харьковчане от 20 до 27 лет в течение 10 дней должны прибыть в районный комиссариат .

В Харьковском областном военкомате рассказали, почему харьковским призывникам стоит самостоятельно обратиться в комиссариат и зачем молодых парней “отлавливают“ на улице.

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Об этом рассказал военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин, пишет 057.

Калгушкин также прокомментировал видео в соцсетях, на котором 18 октября якобы сотрудники одного из районных военкоматов Харькова насильно удерживают молодого парня. Очевидцы сообщают, что подобные случаи регулярно происходят на ХТЗ и Салтовке. В Харьковском областном военкомате пообещали разобраться в ситуации.

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“Приказом областного комиссара проводим служебное расследование. Если установим, какие сотрудники задерживали людей, то они будут очень жестко наказаны. В таких случаях предусмотрена дисциплинарная или административная ответственность“, - рассказал военный комиссар.

Он добавил также, что среди парней, которых задерживают на улицах, могут быть и сбежавшие военнослужащие. “Сейчас на Харьковщине разыскивают около 300 человек, которые самовольно ушли из военных частей. Некоторые из них ушли от 10 дней назад до полугода. Военная служба правопорядка проводит розыск граждан таких категорий“, - отметил Калгушкин.

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По закону сотрудники военкомата могут попросить юношу призывного возраста представиться, спросить, был ли в военкомате и вручить повестку, когда и куда должен прийти харьковчанин. Парень должен показать документы и в назначенное время прибыть в районный военный комиссариат. Если парня удерживают насильно, нужно позвонить на горячую линию 0577120877.

В облвоенкоме также рассказали, что харьковчане от 20 до 27 лет в течение 10 дней должны прибыть в районный комиссариат. Студент дневного отделения получит отсрочку, остальные юноши проходят медкомиссию. Если находят проблемы со здоровьем, отправляют на обследование. Если все серьезно, юноши могут также получить отсрочку или их освободят от службы по решению медкомиссии.

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По словам Калгушкина, сейчас около 700 харьковчан признали годными для службы в армии. Почти 1500 получили отсрочки.

“Из-за плохого состояния здоровья многие харьковчане не могут служить в армии. Их освобождают от строковой службы. Поэтому не так все страшно, как рассказывают“, - отметил военком.

Этой осенью на службу в армии возьмут 1550 призывников. 540 из них уже направили в центры подготовки для ВСУ на обучение, которое продлится 2-3 месяца. Далее служащих направят в военные части подразделений.

Ранее сообщалось,что в Киеве 80% призывников уклоняются от военной службы - более 33 тысяч человек. В течение октября-декабря текущего года в столице планируется призвать 744 военнообязанных.

Напомним, 1 октября в Украине начался продленный осенний призыв, который продлится до 30 декабря. Осенью в армию призовут почти 18 тысяч человек.