Заработать на марихуане. Что дает стране лигалайз

В многих странах идет кампания за легализацию марихуаны, это уже превращается в многомиллионный бизнес, который пока проходит мимо Украины.

Недавно марихуану легализовали в Канаде. В Украине дебаты о легализации и декриминализации марихуаны ведутся давно. Но пока существенно продвинуться в этом вопросе не удалось. Хотя даже собираются митинги и подписываются соответствующие петиции.

Как марихуану легализовали в разных странах мира, и что это может принести государству, выяснил Корреспондент.net.

Мировой опыт

Еще в 2011 году так называемая глобальная комиссия ООН по оценке борьбы с распространением наркотиков обнародовала доклад, в котором силовые методы борьбы с наркотиками были признаны провальными, а предпочтительной стратегией названа декриминализация наркотиков.

В 2013 году Уругвай стал первой страной, которая легализовала выращивание, продажу и потребление марихуаны.

В Аргентине марихуана легализована для медицинского использования с 2017 году, можно иметь при себе — 5 г.

В Австрии марихуана легализована для личного использования. Допустимое количество при себе — 5 г.

Разрешены препараты из каннабиса и выращивание в лечебных целях. Тем не менее, покупка, продажа или производство марихуаны не в лечебных целях — незаконно.

В Бельгии допустимое количество марихуаны при себе – 3 г.

В Германии каннабис был декриминализирован для личного использования, и количество варьируется в зависимости от города — в Берлине обычно 15 г, но в других городах — 3-5 г. Медицинская марихуана была легализована в 2017 году для тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями.

В Италии медицинская марихуана была утверждена в 2006 году. Небольшое количество для личного использования обычно наказывается штрафом.

В Грузии в июле 2018 года Конституционный суд вынес решение по иску, который подали лидеры политической партии "Гирчи" против парламента страны, и отменил административное наказание за употребление марихуаны. Это было последнее действующее наказание за употребление марихуаны.

Ранее за курение марихуаны ответственность составляла - штраф 500 лари или 204 доллара.

В своем решении суд отметил, что наказание за употребление марихуаны соответствует Конституции в определенных случаях – когда курение создает угрозу для других людей. Суд признал законными ограничения на употребление марихуаны в образовательных учреждениях, некоторых общественных местах, в том числе в общественном транспорте, а также в присутствии несовершеннолетних.

Что происходит в Украине

В Украине наказание за хранение каннабиса достаточно жесткое: самая жесткая санкция за хранение 5 грамм - уголовная ответственность в виде лишения свободы на 3 года.

Незаконный посев или выращивание конопли в количестве до 10 растений — карается штрафом в размере от 306 до 1 700 гривен с конфискацией продукта. Если конопли от 10 до 50 растений, то предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 1 700 до 8 500 грн., или ареста до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3-х лет.

Изменить законодательство в отношении марихуаны призывают давно.

В марте 2018 года в Украине вынесли на общественное обсуждение проект приказа МОЗа, который предусматривает увеличение порога, разграничивающего административную и уголовную ответственность за незаконное хранение марихуаны, с 5 до 25 граммов.

Утверждается, что чрезмерная криминализация незначительных правонарушений не сократила масштабы нелегального рынка, а наоборот расширила их.

"Понижение небольших размеров отдельных наркотических средств еще в 2010 году способствовало привлечению к уголовной ответственности не столько дилеров и организаторов наркобизнеса, сколько наркопотребителей, то есть больных, нуждающихся в медицинской, психологической и социальной помощи. Такой подход фактически криминализировал сферу оборота наркотических средств, усилил ее латентность, в то время как масштабы нелегального рынка таких средствам не сократились, а наоборот расширились", - говорится в объяснительной записке к проекту приказа МОЗ.

В мае 2018 года под стенами Кабинета министров прошел Конопляный Марш Свободы 2018, на котором собрались несколько сотен участников, требующие легализации каннабиса.

Одним из требований, на котором акцентировали внимание собравшиеся, было предоставить украинцам доступ к лечению медицинским каннабисом, препаратам на его основе и разрешить проводить научные исследования каннабиноидов.

Даже президенту Петру Порошенко предалагали легализовать марихуану на территории Украины. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте петиций президенту.

"В связи с тем, что в Украине по неофициальным данным марихуану употребляют от 2 до 5 млн человек, мнение этих людей нельзя не учитывать. Эти люди имеют иметь право на хранение определенного количества марихуаны для личного употребления", - говорится в тексте петиции.

Аргументы за и против

Сторонники легализации марихуаны утверждают, что это поможет решить ситуацию с потреблением тяжелых наркотиков. Например, в Австралии Национальное исследование стратегии по наркотикам в отношении семей показало, что большинство (56,6%) опрошенных австралийских героинщиков переключились на марихуану. Впрочем, особо доверять подобным исследованиям не стоит.

С другой стороны, многие врачи утверждают, что курение конопли – это первый шаг к более серьезным веществам.

Противники легализации утверждают, что доступность наркотика усилит интерес к нему и сделает его массовым. По мнению врача-психоаналитика Эдуарда Ливинского, в обществе укрепится мысль о безопасности марихуаны. Если курение “травы” приветствуется властями и считается положительным явлением, то к марихуане потянутся и те, кто о ней даже не помышлял.

Среди аргументов за легалайз – медицинские свойства марихуаны. Считается, что каннабис помогает лечить депрессию, посттравматический синдром, эпилепсию, рассеянный склероз, а также является обезболивающим средством. В частности, марихуана облегчает симптомы рака.

Также сторонники легализации утверждают, что она поможет в борьбе с алкоголизмом, а эта проблема действительно актуальна для Украины. Отказ же населения от горячительных напитков в пользу “травы” может улучшить криминогенную ситуацию в стране.

Экономический эффект

На легализации государство точно сможет заработать.

В Голландии “кофешопы” ежегодно платят около 520 миллионов долларов налогов; в Калифорнии (США) аптеки, продающие каннабис, – 109 миллионов долларов. Нововведение будет способствовать созданию новых рабочих мест – ведь нужны продавцы, фермеры, рабочие на производстве.

Например, в этом году Грузия, планировала выручить порядка 400 миллионов долларов за счет экспорта марихуаны. США зарабатывает около 1,5 – 2 миллиардов долларов только на выращивании медицинской марихуаны, что составляет небольшую часть от общего количества производства.

В Украине есть все возможности для выращивания марихуаны. Наши аграрии имеют опыт выращивания конопли. Сейчас украинцы производят зерно и его проблематично вывезти потому что не хватает зерновозов. Украинские фермеры производят другие виды сельхоз продукции, цены на которые сильно колеблются.

Марихуана – новый растущий рынок. Например, потомок сахарозаводчиков Терещенко и бывший мэр Глухова Мишель терещенко выращивал большие объёмы марихуаны технических сортов на севере Черниговской и Сумской областей. Недавно его бизнес купила бельгийская компания, которая намерена делать ставку на производство ткани из конопли.