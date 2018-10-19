В Киеве скоростной поезд Интерсити сбил насмерть пьяного мужчину

Погибший с товарищами сидел на рельсах, вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Киеве на железнодорожной станции Фармацевтическая скоростной поезд Интерсити сбил насмерть пьяного мужчину. От полученных травм он скончался на месте, сообщает Информатор.

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По словам дежурной по переезду, который находится рядом со станцией, она не видела, что на путях сидят люди. В этот момент в сторону центрального ж/д вокзала ехал скоростной поезд Интерсити+ №725 сообщением Харьков - Киев.

Машинист состава увидел людей и начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал. Один из мужчин увернуться не успел. Предварительно, он скончался от серьезной открытой черепно-мозговой травмы.

Друг погибшего рассказал, что он увидел поезд вдалеке, но скорость его была высокой. Жену умершего и еще одного мужчину он оттолкнул, а последнего не успел.

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В момент столкновения вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После происшествия выжившие, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на ступенях платформы.

Напомним, 5 октября в Киеве на центральном железнодорожном вокзале под колеса поезда попал гражданин Египта, в результате чего ему отрезало ногу. Мужчина пытался запрыгнуть на ходу в поезд Киев-Харьков, но не смог зацепиться и угодил под колеса состава.