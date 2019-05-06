В ДНР заявили о готовности передать Киеву 19 осужденных

Сепаратисты "ДНР" заявили о готовности передать представителям Киева 19 осужденных до конфликта на Донбассе украинцев.

Сепаратисты могут передать Киеву 19 осужденных до конфликта на Донбассе украинцев news.mspravka.info

Сепаратисты "ДНР" выразили готовность передать представителям Киева 19 осужденных до конфликта на Донбассе украинцев, находящихся в пенитенциарных учреждениях "республики". Об этом в пятницу, 19 октября, заявила журналистам "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передает Интерфакс.

"На данный момент 19 заключенных готовы к передаче. Сейчас готовится еще следующая партия, их около 45 человек. Люди хотят попасть на территорию Украины, так как у них там живут родственники, и они прописаны на этой территории. Все они - жители разных областей Украины и были осуждены еще до конфликта", - отметила Морозова.

При этом она отметила, что украинская сторона блокирует этот процесс.

Морозова также заявила, что так называемая власть "ДНР" требует от Украины вернуть 88 сепаратистов.

"На данный момент мы установили 88 человек на подконтрольной Украине территории. Мы в любой момент готовы выйти на линию разграничения и поменять их", - сказала она, предложив создать совместную с Киевом базу данных образцов ДНК неопознанных погибших для поиска пропавших без вести.

Напомним, последний обмен пленными состоялся в конце прошлого года. Тогда украинской стороне передали 73 человека, а на Донбасс отправились 233 человека. С тех пор продолжаются переговоры о новом формате обмена.

Всего, по данным СБУ, из плена на Донбассе удалось освободить 3224 человека.

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