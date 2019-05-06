Украина конфисковала крымское судно Норд

Передача судна Национальному агентству по вопросам управления активами, полученными от коррупционных преступлений, состоялась во исполнение постановления суда.

Прокуратура Автономной Республики Крым передала судно Норд Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, решение принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории порта Бердянск.

В прокуратуре напомнили, что 4 октября в Апелляционный суд Киева было направлено обвинительное заключение в отношении капитана судна Норд в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства) для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.

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Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель Норд из Крыма. На его борту находились 10 человек. Капитан был арестован, но позже выпущен под залог. Другие члены экипажа пытались покинуть Украину, но были остановлены в аэропорту Киева. Улететь в Минск и вернуться домой в Крым удалось только двоим морякам благодаря тому, что российские дипломаты выдали им новые загранпаспорта, где фамилии не совпадали с теми, которые были указаны в украинских стоп-листах.

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