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Украина конфисковала крымское судно Норд

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Передача судна Национальному агентству по вопросам управления активами, полученными от коррупционных преступлений, состоялась во исполнение постановления суда.
Прокуратура передала керченское судно Норд в АРМА
Прокуратура передала керченское судно Норд в АРМА
ark.gp.gov.ua

Прокуратура Автономной Республики Крым передала судно Норд Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, решение принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории порта Бердянск.

В прокуратуре напомнили, что 4 октября в Апелляционный суд Киева было направлено обвинительное заключение в отношении капитана судна Норд в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства) для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.

Россия предложила Украине обменять экипаж Норда

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель Норд из Крыма. На его борту находились 10 человек. Капитан был арестован, но позже выпущен под залог. Другие члены экипажа пытались покинуть Украину, но были остановлены в аэропорту Киева. Улететь в Минск и вернуться домой в Крым удалось только двоим морякам благодаря тому, что российские дипломаты выдали им новые загранпаспорта, где фамилии не совпадали с теми, которые были указаны в украинских стоп-листах.

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, Крым, судно, корабль, прокуратура, Норд
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Источник: korrespondent.net

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