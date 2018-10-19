В Запорожье у полицейских похитили алкотестер - СМИ
Неизвестные злоумышленники в Запорожье вынесли из машины патрульной полиции алкотестер марки Драгер.
В Запорожье в пятницу, 19 октября, неизвестные ограбили автомобиль патрульной полиции. Об этом сообщает издание oi.ua.
В частности, указано, что злоумышленники вынесли из полицейской машины алкотестер марки Драгер.
По данным издания, правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.
Также известно, что на данный момент ведется поиск злоумышленников.
Ранее в центре Одессы иностранцы украли более 200 тысяч гривен из автомобиля, который остановился на светофоре.
Также сообщалось, что в Одессе произошло нападение на инкассаторов, в результате чего два охранника были ранены.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент