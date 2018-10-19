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В Запорожье у полицейских похитили алкотестер - СМИ

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Неизвестные злоумышленники в Запорожье вынесли из машины патрульной полиции алкотестер марки Драгер.
Неизвестные в Запорожье ограбили полицейскую машину
Неизвестные в Запорожье ограбили полицейскую машину
Корреспондент.net

В Запорожье в пятницу, 19 октября, неизвестные ограбили автомобиль патрульной полиции. Об этом сообщает издание oi.ua.

В частности, указано, что злоумышленники вынесли из полицейской машины алкотестер марки Драгер.

По данным издания, правоохранители открыли по данному факту уголовное производство.

Также известно, что на данный момент ведется поиск злоумышленников.

Ранее в центре Одессы иностранцы украли более 200 тысяч гривен из автомобиля, который остановился на светофоре.

Также сообщалось, что в Одессе произошло нападение на инкассаторов, в результате чего два охранника были ранены.

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Теги: автомобили, Запорожье, ограбление, кража, машины, полиция, машина, кражи, похищение, автомобиль, полицейские, патрульная полиция
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Источник: korrespondent.net

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