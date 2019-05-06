В результате аварии никто не пострадал, однако три автомобиля получили механические повреждения.

В Николаеве в пятницу, 19 октября, на Богоявленском проспекте произошла авария: столкнулись три автомобиля, два из которых ехали в свадебном кортеже. Об этом сообщает местное издание Novosti-N.

Отмечено, что автомобили Mazda 6 и Kia Magentis со свадебного кортежа двигались по проспекту со стороны ул. Южная, в направлении центрального автовокзала.

"На перекрестке с ул. Авангардной Mazda притормозила в общем потоке транспорта, также затормозил движущийся за ней автомобиль Kia. В то же время водитель ехавших вслед за ними Жигулей вовремя затормозить не успел и врезался сзади в Magentis. От полученного удара Киа, в свою очередь, врезался в Mazda. В результате ДТП никто не пострадал, все три автомобиля получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве свадебный кортеж попал в ДТП

Отмечается, что из-за автомобилей, которые столкнулись на Богоявленском проспекте, образовалась пробка со стороны ул. Южная в направлении центра города.

Накануне стало известно, что в польском городе Лодзь в ДТП погибла 21-летняя студентка из Украины. Аварию спровоцировал пьяный 20-летний гражданин Украины, с которым в автомобиле ехала погибшая.

Также сообщалось, что на дороге Киев-Чоп в Сколевском районе Львовской области столкнулись Volkswagen, Mitsubishi и телега, запряженная лошадьми. Водитель одного из автомобилей погиб на месте, а водителя телеги госпитализировали с травмами.

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