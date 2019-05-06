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В Сумской области нашли свалку ртутных ламп

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Неизвестные оставили возле мусорного бака в центре Шостки около 50 люминесцентных ламп, которые изъяли спасатели.
Опасная свалка была в центре города
Опасная свалка была в центре города
УНН

В центре Шостки Сумской области обнаружили стихийную свалку ртутных ламп возле мусорных баков. Об этом сообщили в городском отделении Нацполиции в пятницу, 19 октября.

По данным правоохранителей, неизвестные оставили возле мусорного бака около 50 люминесцентных ламп.

"Лампы забрали представители ГСЧС. Утилизацией ламп будут заниматься уполномоченные на это организации", - добавили в полиции.

В Черкассах произошла крупная утечка ртути

Ранее в Киеве ликвидировали четыре свалки ртутных ламп.

 

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Теги: полиция, свалка, Сумская область, ртуть, шостка, токсичность, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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