"Это преступление никому не сойдет с рук", – заявление Юлии Тимошенко о повышении цены на газ

Только что произошло чрезвычайное событие. Именно в эти минуты президент Порошенко дал команду поднять цену на газ на 23,5%. Это почти еще на четверть. И это решение Порошенко было выполнено.

Об этом сообщает пресс-служба.

Это означает, что на новый отопительный сезон цена на газ и тарифы на тепло будут на 23,5% выше. Для абсолютного большинства людей в стране – это настоящий шок. И это еще одна катастрофа, которая затолкает украинцев в такую нишу бедности, из которой выйти уже практически будет очень трудно.

Почему произошло это поднятие цен на газ, а как следствие – тарифов на тепло? Потому что лучшие месторождения Украины уже разобраны коррумпированным окружением Порошенко. И за те 7 месяцев, которые остались до завершения их власти, они, добывая газ из наших собственных украинских месторождений, хотят положить снова на свои оффшорные счета миллиарды. За счет каждой украинской семьи.

Этого нельзя допустить. Нельзя Порошенко дать так жестоко обращаться с украинцами.

И поэтому я сейчас обращаюсь к депутатам всех уровней, потому что в такой тяжелой ситуации именно они обязаны встать на защиту людей, которые их избирали. Я призываю всех депутатов всех уровней – областных, районных, городских – немедленно созвать внеочередные сессии и обратиться к президенту Порошенко немедленно отменить это преступление перед людьми, это еще одно необоснованное повышение цен на газ и тарифов на тепло.

Я прямо обращаюсь к спикеру парламента господину Парубию, а также к депутатам Верховной Рады: немедленно инициировать созыв внеочередной сессии для того, чтобы рассмотреть этот вопрос и остановить это жестокое обращение с людьми. Если сейчас депутаты, все политические силы не прореагируют на это, сделают вид, что ничего не происходит, – большинство семей просто будут неспособны пережить эту зиму.

И параллельно с этим еще отменяются субсидии, которые получали в предыдущие годы. Отменяются субсидии, даже если один человек из семьи уехала работать за границу, даже если они где-то там кому-то пересчитали пенсии. И вот массовая отмена субсидий – это еще один удар по украинцам. Происходит так, как я и предупреждала: что сначала задерут цены на газ и тепло, а потом поотменяют субсидии, которые были просто временным обезболивающим средством.

Я также хочу сообщить, что когда эта власть во главе с президентом будет устранена путем демократических выборов через 7 месяцев, я гарантирую вам, что тарифы на газ и на тепло будут минимум вдвое уменьшены, минимум! А то, возможно, еще и в два с половиной раза. Потому что сейчас это спонтанное повышение цены на газ вообще перешло все границы. И каждый, каждый, кто участвовал в преступном, необоснованном повышении тарифов на газ и на тепло, будет за это отвечать по Уголовному кодексу. Никому это не сойдет с рук!

Я сейчас прямо обращаюсь к президенту. Прекратите этот геноцид по отношению к украинскому народу. Остановитесь в своей жадности зарабатывать деньги на человеческом горе!