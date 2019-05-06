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Взрывы в Ичне: озвучена новая версия следствия

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За четыре дня до взрывов вблизи арсенала под Ичней были обнаружены два человека в камуфляжной форме, установило следствие.
Прокуратура подозревает диверсию на складе под Ичней
Прокуратура подозревает диверсию на складе под Ичней
tsn.ua

Вблизи арсенала Министерства обороны возле Ични Черниговской области за четыре дня до взрывов видели двух неизвестных мужчин в камуфляже. Об этом заявил заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в пятницу, 19 октября, в эфире телеканала 112 Украина.

"Я могу это уже сегодня сказать, с проведением допросов на полиграфе, достоверно установлено, что 4 октября, то есть за четыре дня до взрывов, в 50-70 метрах от технической территории, где были арсеналы, были обнаружены два человека в камуфляжной форме, которые в ночное время, в 2:00, передвигались по периметру", - рассказал он.

Тогда, как заверил Матиос, сразу подняли наряд по тревоге, но найти этих мужчин не удалось. И после этого была усилена охрана,

"Скорее всего, это была закладка", - сообщил прокурор.

Напомним, в ночь на 9 октября произошел пожар вблизи поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области на территории складов воинской части А1479 Вооруженных сил Украины. Из населенных пунктов, попавших в зону возможного поражения, были эвакуированы 12,5 тысяч человек.

Сейчас следствие рассматривает три основных версии причин произошедшего, основная из которых - совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая - нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов и третья - умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявлял, что арсенал под Ичней подорвали бомбами, которые заранее заложили.

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Теги: Арсенал, боеприпасы, взрыв, диверсия, склад, прокурор, следствие, Матиос, причина, Черниговская область, Ичня
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Источник: korrespondent.net

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