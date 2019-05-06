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В Херсоне отменили региональный статус русского языка

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Депутаты Херсонского горсовета отменили решение прошлой каденции, которое давало русскому языку статус регионального.
В Херсоне у русского языка отобрали статус регионального
В Херсоне у русского языка отобрали статус регионального
visti.ks.ua

Депутаты Херсонского горсовета в пятницу, 19 октября, отменили региональный статус русского языка, сообщает местное издание Херсонские вести.
 
"За" проголосовали 33 из 38 избранников. Не голосовали три члена фракции Оппозиционный блок и один внефракционный депутат.
 
Напомним, закон об основах языковой политики был принят еще при каденции бывшего президента Виктора Януковича. Он предусматривал установление официального использования региональных языков в работе местных органов самоуправления. В Херсоне русскому языку дали такой статус в августе 2012 года. 
 
28 февраля текущего года Конституционный суд Украины своим решением отметил действие языкового закона, признав его неконституционным

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Теги: Языковой вопрос, Русский язык, Херсон, язык
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Источник: korrespondent.net

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