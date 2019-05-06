Крушение Су-27: названы четыре версии катастрофы

Военная прокуратура отрабатывает четыре основные версии причин крушения истребителя Су-27 в Винницкой области.



Следствие рассматривает четыре версии падения истребителя Су-27 в Винницкой области. Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала

Следствие рассматривает четыре версии падения истребителя Су-27 в Винницкой области. Об этом сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала 112 Украина в пятницу, 19 октября.

"Сейчас отрабатываются четыре основных версии – это человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые повлекли катастрофу", – сказал он.



Матиос отметил, что в июле истребитель прошел капитальный ремонт и полную модернизацию. Срок его эксплуатации был продлен на 12 лет, в то время как налет с момента ремонта до крушения составил около 20 часов.



Главный военный прокурор исключил неисправность самолета как причину крушения и сообщил, что в настоящее время на одном из заводов Министерства обороны специалисты восстанавливают черный ящик для извлечения информации, которая поможет выяснить обстоятельства и причины падения.



Также правоохранители допросили всех свидетелей происшествия, ответственные команды техников, всех, кто сопровождал полет, получили распечатку последних переговоров, осмотрели место события.



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