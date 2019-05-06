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США призвали Украину двигаться к созданию единой церкви

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Американский госсекретарь Майкл Помпео поддержал стремление Киева добиться автокефалии для Украинской православной церкви.
Помпео призвал Украину продвигаться к созданию автокефальной церкви
Помпео призвал Украину продвигаться к созданию автокефальной церкви

Госсекретарь США Майкл Помпео высказался в поддержку движения Украины к созданию автокефальной Украинской православной церкви.
 
"Мы призываем церковь и власти страны продвигаться к созданию автокефальной украинской православной церкви. США вновь заявляют о своей поддержке свободы вероисповедания и свободы религиозных групп, включая православных в Украине", – говорится в письменном заявлении Помпео, опубликованном в пятницу, 19 октября.
 
В документе подчеркивается, что Вашингтон поддерживает украинцев в их желании "самостоятельно осуществлять управление в своей религии и молиться так, как им хочется".
 

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Теги: Украина, США, православная церковь, Майкл Помпео, томос
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Источник: korrespondent.net

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