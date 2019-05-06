Будапешт удвоит финпомощь венграм Закарпатья

За последние два года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины Закарпатья достигла 1,7 миллиардов гривен.

Представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи заявил о том, что в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь для венгерского меньшинства в Закарпатской области, и выделит на эти нужды 300 миллионов гривен, сообащет Радио Свобода.

"Эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку", - отметил Арпад Янош Потапи.

В свою очередь представитель венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр сообщил о том, что за последние два года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины достигла 1,7 миллиардов гривен.