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Будапешт удвоит финпомощь венграм Закарпатья

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За последние два года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины Закарпатья достигла 1,7 миллиардов гривен.
Венгрия не жалеет денег для украинского Закарпатья
Венгрия не жалеет денег для украинского Закарпатья
Апостроф
 
Представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи заявил о том, что в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь для венгерского меньшинства в Закарпатской области, и выделит на эти нужды 300 миллионов гривен, сообащет Радио Свобода.
 
"Эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку", - отметил Арпад Янош Потапи.
 
В свою очередь представитель венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр сообщил о том, что за последние два года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины достигла 1,7 миллиардов гривен.
 
"Если существует государство и народ, которые заинтересованы в сильной Украине, это - Венгрия и венгерский народ. Ведь чем она сильнее, богаче и сувереннее, тем лучше для Венгрии и закарпатских венгров", - заявил Левенте Мадьяр.
 
 
Он подчеркнул, что Будапешт желает Киеву успешно преодолеть трудности, справиться с вызовами, и в этом Венгрия готова помочь Украине.
 
"В то же время Венгрия только имеет просьбу к Украине обеспечить для венгерского нацменьшинства мирные условия жизни и соблюдения прав", - сказал Мадьяр.
 
Напомним, что в сентябре в СМИ и соцсетях появилось видео с церемонии принятия закарпатских жителей в венгерское гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.
 
Украина объявила консула Венгрии персоной нон-грата. Из Венгрии из посольства в Будапеште высылали украинского дипломата Дмитрия Керечанина.
 
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Теги: Венгрия, Закарпатье, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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