В США напомнили Украине об обещаниях по Антикоррупционному суду

Международные организации при посредничестве ЕС составили список экспертов, кандидатуры которых отвечают требованиям участия в процессе отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

В Вашингтоне ожидают, что Украина в ближайшее время выполнит свои обещания по запуску работы Высшего антикоррупционного суда, заявила заместитель госсекретаря США Кирстен Медиссон, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Принятие законодательства в вопросе создания Высшего антикоррупционного суда было важным этапом. Следующим шагом является создание полноценного, функционального, независимого, эффективного суда в Украине", - сказала Медиссон в пятницу на брифинге в Киеве после встречи с директором НАБУ Артемом Сытником.

"И мы ожидаем, что Украина вскоре сделает определенные шаги в этом направлении, как было обещано правительством Вашингтону", - добавила она.

Ранее международные организации при посредничестве ЕС составили список экспертов, кандидатуры которых отвечают требованиям участия в процессе отбора судей в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, что заместитель госсекретаря США по международным вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительным вопросам Кирстен Мэдисон прибыла в Украину для участия в мероприятиях, посвященных борьбе с коррупцией.