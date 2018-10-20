Вице-премьер Италии обвинил Украину в разжигании религиозной войны
Сальвини давний сторонник России, считает аннексию Крыма законной, а Владимира Путина хотел бы видеть премьер-министром Италии.
Правый вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в России заявил, что Украина разжигает "религиозную войну", пишет Der Standard.
Религиозные войны всегда заканчиваются плохо, предупредил Сальвини. "Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего", - говорит он.
Сальвини также отметил, что Италия не поддержит продление экономических санкций ЕС против России.
Вице-премьер Италии считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой". Он ранее заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в кресле премьер-министра Италии.
Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео высказался в поддержку движения Украины к созданию автокефальной Украинской православной церкви.
11 октября Константинополь приступил к предоставлению автокефалии церкви в Украине.
18 октября Верховная Рада приняла законопроект о передаче Константинопольскому патриархату Андреевской церкви в Киеве.
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