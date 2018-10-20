Вице-премьер Италии обвинил Украину в разжигании религиозной войны

Сальвини давний сторонник России, считает аннексию Крыма законной, а Владимира Путина хотел бы видеть премьер-министром Италии.

Правый вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в России заявил, что Украина разжигает "религиозную войну", пишет Der Standard.

Религиозные войны всегда заканчиваются плохо, предупредил Сальвини. "Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего", - говорит он.

Сальвини также отметил, что Италия не поддержит продление экономических санкций ЕС против России.

Вице-премьер Италии считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой". Он ранее заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в кресле премьер-министра Италии.