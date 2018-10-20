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Вице-премьер Италии обвинил Украину в разжигании религиозной войны

Комментариев: 4
Сальвини давний сторонник России, считает аннексию Крыма законной, а Владимира Путина хотел бы видеть премьер-министром Италии.
Сальвини придерживается пророссийских позиций
Сальвини придерживается пророссийских позиций

Правый вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в России заявил, что Украина разжигает "религиозную войну", пишет Der Standard.

Религиозные войны всегда заканчиваются плохо, предупредил Сальвини. "Если политическое руководство пытается подчинить церковь, это не несет ничего хорошего", - говорит он.

Сальвини также отметил, что Италия не поддержит продление экономических санкций ЕС против России.
 
Вице-премьер Италии считает, что Россия законно аннексировала украинский Крым, а революцию в Украине называет "фальшивой". Он ранее заявлял, что хотел бы видеть президента РФ Владимира Путина в кресле премьер-министра Италии.
 
Напомним, что госсекретарь США Майкл Помпео высказался в поддержку движения Украины к созданию автокефальной Украинской православной церкви.
 
 

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Теги: Россия, религия, Италия, церковь, православная церковь, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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weightless    20.10.2018, 11:26
Оценка:  0
weightless
Да, да, сделайте Вовочку премьер-министром Италии
и он за 5 лет превратит эту прекрасную цветущую страну
в вонючее дремучее болото
Shurat44    20.10.2018, 11:01
Оценка:  -2
Shurat44
Наконец то , Европа перестаёт молчать, это первые шаги против американской оккупации .
Himik    20.10.2018, 10:41
Оценка:  +1
Himik
Римо-катоики должны объединиться с РПЦ.
СветБобра    20.10.2018, 10:37
Оценка:  +1
СветБобра
Кремльовський клоун з італіі продовжує видавати в ефір тупі репризи. Краще би він бояришник бухв би ніж говорив.
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