Вступило в силу постановление Рады о санкциях против телеканалов

На прошлой неделе Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.

В СНБО уже готовы рассматривать вопрос санкций к каналам Новое время

В субботу, 20 октября, вступило в силу постановление Верховной Рады об обращении в СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ опубликованный в Голосе Украины.

Постановление № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" вступило в силу. Документ сегодня, 20 октября, опубликовали в газете Голос Украины.

Санкции предусматривают ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.

Напомним, что в ОБСЕ призвали украинские власти воздержаться от принятия "несоразмерных ограничительных мер в отношении средств массовой информации".

На прошлой неделе Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.