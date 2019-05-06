Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вступило в силу постановление Рады о санкциях против телеканалов

Комментариев: 0
На прошлой неделе Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
В СНБО уже готовы рассматривать вопрос санкций к каналам
В СНБО уже готовы рассматривать вопрос санкций к каналам
Новое время
 
В субботу, 20 октября, вступило в силу постановление Верховной Рады об обращении в СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ опубликованный в Голосе Украины.
 
Постановление № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" вступило в силу. Документ сегодня, 20 октября, опубликовали в газете Голос Украины.
 
Санкции предусматривают ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов. 
 
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что ведомство оперативно рассмотрит вопрос санкций против каналов 112 Украина и NewsOne, как только получит соответствующее постановление Рады.
 
Напомним, что в ОБСЕ призвали украинские власти воздержаться от принятия "несоразмерных ограничительных мер в отношении средств массовой информации".
 
На прошлой неделе Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne.
 
Верховная Рада на заседании 18 октября не поддержала инициативу об отмене результатов голосования за обращение к СНБО с рекомендацией ввести санкции против телеканалов.
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СНБО, Рада, телеканалы, санкции, NewsOne
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь