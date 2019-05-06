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Во Львове сообщили о минировании вокзала

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На месте работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Взрывоопасных предметов не нашли.
Ложное минирование во Львове
Ложное минирование во Львове
Полиция Львовской области
 
В субботу, 20 октября, во Львове из-за анонимного сообщения о минировании железнодорожного вокзала эвакуировали около 800 пассажиров и работников железной дороги, сообщает полиция Львовской области.
 
На месте работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы, которые задействуются в таких случаях. Взрывоопасных предметов не нашли.
 
Полицейские устанавливают личность человека, который сообщил о ложном минировании. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.
 
Напомним, что во Львове утром в четверг, 18 октября, неизвестные сообщили о минировании десяти отелей и фитнес-клубов города.
 
 
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Теги: Львов, полиция, минирование, Железнодорожный вокзал, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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