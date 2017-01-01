Итоги 19 октября: Новая цена газа и начисление субсидий

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

С 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5% depositphotos.com

Правительство повысило цену на газ для населения и изменило условия оформления субсидий. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Керчи похоронили погибших при нападении на колледж

В Керчи состоялась церемония прощания с 19 жертвами массового убийства в колледже. На площади им. Ленина собрались тысячи людей. В гробах похоронили 18 погибших. Убитого жителя села Горностаевка, мусульманина, похоронили по мусульманской традиции, без гроба.

Кабмин повысил цену на газ для населения

С 1 ноября 2018 года цены на газ для населения вырастут на 23,5%. Соответствующее решение принял Кабинет министров. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8550 гривен за куб. метр.

В Украине изменились правила получения жилищных субсидий

Кабинет министров внес изменения в условия оформления субсидий. С 1 октября при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота.

Субсидию на общих основаниях также теперь могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Среди прочего, право на пособие от правительства имеют те семьи, у которых отопительная, а не общая площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома.

Саудовская Аравия признала смерть журналиста в консульстве в Стамбуле

Власти Саудовской Аравии признали смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашукджи в консульстве страны в Стамбуле и отправили в отставку заместителя главы разведки. По словам генпрокурора страны, между Хашукджи и людьми в консульстве возник конфликт, который привел к смерти журналиста.

Украина и МВФ договорились о новой программе

Международный валютный фонд и власти Украины договорились об экономической политике в отношении нового 14-месячного соглашения stand-by. Новый документ заменит соглашение в рамках EFF, утвержденное в марте 2015 года, и срок его действия истечет в марте 2019 года.

“Новый SBA с запрошенным доступом к 2,8 млрд SDR (эквивалент 3,9 млрд долл.) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году“, – отметили в фонде.

Константинопольский патриархат ответил на разрыв с РПЦ

Константинополь продолжает состоять в общении с Русской православной церковью, несмотря на ее решение о разрыве евхаристического общения. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве. Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах.