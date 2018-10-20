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Украинец пытался вывезти в Польшу 900 паспортов и медалей СССР

Комментариев: 1
Решение о квалификации действий мужчины, а также относительно предметов, которые он перевозил через государственную границу Украины, будут принимать правоохранители.
И кому сейчас нужны паспорта СССР?
И кому сейчас нужны паспорта СССР?
Госпогранслужба
 
Украинец перевозил через границу в Польшу запрещенные предметы и документы с символикой СССР, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
 
Пограничники сообщают, что житель Черновицкой области,1972 года рождения следовал за границу через пункт пропуска "Краковец".
 
Во время пограничного контроля, в его автомобиле правоохранители обнаружили коробки с орденами, медалями, документами к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой.
 
Все найденные вещи были изъяты, мужчину передали полиции.
 
 
Решение о квалификации действий мужчины, а также относительно предметов, которые он перевозил через государственную границу Украины, будут принимать правоохранители.
 
Напомним, что через пункт пропуска Ягодин в Украину пытались ввезти крупную партию мобильных телефонов, которая оценивается в 700 тысяч долларов. 
 
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Теги: СССР, символика, пограничная служба, пограничники, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    20.10.2018, 14:40
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Не понятно что здесь противозаконного? СССР давно, нет паспорта и медали эти только коллекционерам интересны.
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