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Опубликовано видео с места ДТП, в котором погибла актриса Дизель Шоу

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Водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

В сети появилось видео с места аварии, которая случилась утром в субботу, 20 октября, на трассе Киев-Чоп. В ДТП погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская.

Полиция Киевской области подтвердила, что в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила произошло столкновение автобуса Неоплан и грузовика, в результате чего погибла женщина - пассажир автобуса.

"По предварительным данным, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла…Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Водителя автобуса задержали. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Ранее в Николаеве столкнулись три автомобиля, два из которых ехали в свадебном кортеже.

 

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Теги: ДТП, смерть, видео, авария, шоу, актриса, погиб
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Источник: korrespondent.net

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