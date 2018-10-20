Полиция установила, кто облил нечистотами журналиста Гнапа

Полиция установила личности двух человек, причастных к нападению на журналиста Дмитрия Гнапа.

Полиция установила личности двух человек, причастных к нападению на журналиста Дмитрия Гнапапод Полтавой. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет Украинская правда в субботу, 20 октября.

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По его словам, правоохранители оперативно приняли меры по установлению правонарушителей.

“Вскоре полиция установила двух человек, которые подозреваются в хулиганстве. Опрошены очевидцы, пострадавший и подозреваемые“, - сказал Тракало.

Инцидент произошел накануне заседания Полтавского облсовета facebook.com/gnap.ua

По его словам, предварительная квалификация зарегистрированного уголовного производства по статье Уголовного кодекса “хулиганство“ изменилась на статью Административно-процессуального кодекса “мелкое хулиганство“ по инициативе прокуратуры. На нарушителей составили административные материалы, которые в дальнейшем направят в суд.

Напомним, во время сессии Николаевского городского совета депутатов городского совета облили фекалиями.