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Полиция установила, кто облил нечистотами журналиста Гнапа

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Полиция установила личности двух человек, причастных к нападению на журналиста Дмитрия Гнапа.
Полиция установила личности людей, обливших нечистотами Гнапа
Полиция установила личности людей, обливших нечистотами Гнапа
facebook.com/gnap.ua

Полиция установила личности двух человек, причастных к нападению на журналиста Дмитрия Гнапапод Полтавой. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало, пишет Украинская правда в субботу, 20 октября.

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По его словам, правоохранители оперативно приняли меры по установлению правонарушителей.

“Вскоре полиция установила двух человек, которые подозреваются в хулиганстве. Опрошены очевидцы, пострадавший и подозреваемые“, - сказал Тракало.

Инцидент произошел накануне заседания Полтавского облсовета
Инцидент произошел накануне заседания Полтавского облсовета
facebook.com/gnap.ua

По его словам, предварительная квалификация зарегистрированного уголовного производства по статье Уголовного кодекса “хулиганство“ изменилась на статью Административно-процессуального кодекса “мелкое хулиганство“ по инициативе прокуратуры. На нарушителей составили административные материалы, которые в дальнейшем направят в суд.

Напомним,  во время сессии Николаевского городского совета депутатов городского совета облили фекалиями.

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Теги: полиция, Полтавская область, журналист, хулиганство, нападение, хулиганы, фекалии
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