В Закарпатье появились билборды Остановим сепаратистов

Полиция выясняет, кто заказал и разместил плакаты.

По непроверенным данным, по всей области развесили более двух десятков таких плакатов. ukrinform.ua

В субботу, 20 октября, в Закарпатской области появились билборды с фотографиями лидеров венгерского меньшинства и надписью Остановим сепаратистов. На плакатах изображены Василий Брензович, лидер венгерской партии КМКС, Иосиф Борто, заместитель председателя Закрапатского облсовета, и Илдика Орос, ректор венгерского института им. Ф. Ракоци в Берегово.

Об этом сообщает Укринформ.

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“Эти билборды развесили очевидно ночью, это явная провокация. И почерк очень похож на те провокации, что уже возникали на Закарпатье с раскруткой “венгерской темы“ - когда два года назад по области появились стелы с венгерскими надписями. Поэтому мы видим в этой акции действия российских спецслужб, вероятно, заказ выполняли местные жители, билборды они наклеивали без каких-либо предварительных договоренностей с владельцами рекламных площадей“, - сообщил заместитель председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

Как сообщалось 2 октября, Украина поставила ультиматум Венгрии.

Напомним, правоохранители расследуют уголовное производство в связи с фактами выдачи гражданам Украины паспортов Венгрии в Берегово Закарпатской области по статье о государственной измене.

Также Порошенко прокомментировал скандал с венгерскими паспортами.