Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львовской области полицейские столкнулись с фурой, есть погибший

Комментариев: 0
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
По словам водителя фуры, патрульные выехали на встречную полосу
По словам водителя фуры, патрульные выехали на встречную полосу
facebook.com/igor.zinkevych

В субботу, 20 октября, во Львовской области у села Мощана автомобиль полицейских столкнулся с фурой. По предварительной информации, правоохранитель погиб.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Читай также: В ДТП под Киевом погибла актриса Дизель Шоу

“Трасса Львов - Рава Русская возле села Мощаны ДТП с участием фуры и патрульной полиции. На 16:20 один полицейский скончался на месте ДТП, другой в тяжелом состоянии без сознания“, - сообщил депутат.

По данным депутата, при ДТП в фуре был поврежден бак, поэтому на место вызвали пожарных.

Ранее сообщалось о том, что было опубликовано видео с места гибели актрисы Дизель Шоу Марины Поплавской. Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.

Поделись:
Теги: дтп, полицейские, львовская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь