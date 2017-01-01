Во Львовской области полицейские столкнулись с фурой, есть погибший

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

По словам водителя фуры, патрульные выехали на встречную полосу facebook.com/igor.zinkevych

В субботу, 20 октября, во Львовской области у села Мощана автомобиль полицейских столкнулся с фурой. По предварительной информации, правоохранитель погиб.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

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“Трасса Львов - Рава Русская возле села Мощаны ДТП с участием фуры и патрульной полиции. На 16:20 один полицейский скончался на месте ДТП, другой в тяжелом состоянии без сознания“, - сообщил депутат.

По данным депутата, при ДТП в фуре был поврежден бак, поэтому на место вызвали пожарных.

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