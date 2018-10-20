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Цена на газ будет справедливой - втрое меньше, - Юлия Тимошенко на встрече с общественностью Кривого Рога

Комментариев: 7
Цена на газ будет справедливой - втрое меньше, - Юлия Тимошенко на встрече с общественностью Кривого Рога
photo by Alexander Prokopenko

Юлия Тимошенко призвала депутатов всех уровней восстать против решения Порошенко повысить тарифы на газ для граждан. Об этом она заявила во время встречи с общиной города Кривой Рог, Днепропетровской области, пишет пресс-служба.

Поднятие цены на газ на 23,5% лидер партии назвала вызовом всем украинцам.

“Вчера мы обратились к депутатам всех уровней немедленно созвать внеочередные сессии. Мы обратились к спикеру Андрею Парубию с требованием провести внеочередное заседание Верховной Рады. Если депутаты, которых украинцы делегировали, не проголосуют за мораторий на повышение тарифов на газ, ни одному из них больше нельзя давать путевки в органы власти. Повышение тарифов - это реальное разрушение жизни украинцев“, - отметила она.

По словам Тимошенко, владельцы украинских газовых месторождений, рассказывают людям, что в мире есть рыночная цена.

“Они говорят, мы вам устанавливаем такую ​​цену, как в Европе. Но, во-первых, двух стран ЕС с одинаковыми ценами на газ не существует. Тарифы на газ, воду, тепло устанавливаются в каждой стране с учетом того, сколько способны платить потребители, сколько потянет народ “, - пояснила лидер “Батькивщины“.

Председатель партии отметила, что в ЕС доходы людей в среднем в 16 раз выше доходов украинцев.

“Если у них высокие доходы, то им ставят высокие тарифы, потому что тарифы - это еще один налог. А как нам, где доходы в 16 раз ниже, можно поставить высокие, как в Европе тарифы? “- возмутилась она.

По мнению Юлии Тимошенко, тарифы - это просто огромная система поборов через монопольные структуры:

“Рынок устанавливает цену, а в Украине цена устанавливается постановлением правительства. Где в мире есть рынок, где цена устанавливается постановлением правительства? Это обман!“.

Как отмечает политик, стоимость украинского газа, учитывая себестоимость добычи, ренту, транспортировки, налоги - это максимум 80-90 долл. за тыс. кубометров. Лидер партии привела пример Казахстана, который производит достаточно собственного газа и продает своим жителям по 92 долл. за тыс. кубометров.

Перепродажа украинцам газа собственной добычи по втрое завышенной цене Юлия Тимошенко назвала коррупционной махинацией власти.

Для того, чтобы разрешить ситуацию с тарифами, убеждена лидер “Батькивщины“, надо иметь один ресурс - свободу: “Мы прекратим это издевательство над людьми. Граждане будут иметь газ по собственной, справедливой цене “.

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Комментариев (7)
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Курилы-Япония    20.10.2018, 19:07
Оценка:  +1
Курилы-Япония
Помню тот "договор" 2009
Uvas    20.10.2018, 18:48
Оценка:  +5
Uvas
А потом страна в 3 раза меньше
Александр--    20.10.2018, 18:43
Оценка:  +4
Александр--
молодец! красава! умница! твой приход в прошлый раз закончился повышением тарифов в несколько раз! а на этот раз во сколько раз грозит нам повышение?
ShakhterDonetsk    20.10.2018, 18:42
Оценка:  +5
ShakhterDonetsk
И все будет бесплатно и нынешнее поколение украинцев будет жить при коммунизме. Где то все это уже было. Закончилось хреновато .
chytan    20.10.2018, 18:38
Оценка:  +4
chytan
Балаболка,- это самое мягкое из возможных высказываний о ней !
Cерgей    20.10.2018, 18:35
Оценка:  +8
Cерgей
Она готова обещать все лишь бы дорваться к власть.... Максимум что она придумала когда была премьером, это требовать в "заробидчан" чтобы они отдавали часть денег государству. А милиции и местную администрацию искать тех кто ездит на работу за границу.
Letohradek    20.10.2018, 18:11
Оценка:  +7
Letohradek
Боже упаси Украину от этой шльондры!
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