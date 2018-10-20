Цена на газ будет справедливой - втрое меньше, - Юлия Тимошенко на встрече с общественностью Кривого Рога

Юлия Тимошенко призвала депутатов всех уровней восстать против решения Порошенко повысить тарифы на газ для граждан. Об этом она заявила во время встречи с общиной города Кривой Рог, Днепропетровской области, пишет пресс-служба.

Поднятие цены на газ на 23,5% лидер партии назвала вызовом всем украинцам.

“Вчера мы обратились к депутатам всех уровней немедленно созвать внеочередные сессии. Мы обратились к спикеру Андрею Парубию с требованием провести внеочередное заседание Верховной Рады. Если депутаты, которых украинцы делегировали, не проголосуют за мораторий на повышение тарифов на газ, ни одному из них больше нельзя давать путевки в органы власти. Повышение тарифов - это реальное разрушение жизни украинцев“, - отметила она.

По словам Тимошенко, владельцы украинских газовых месторождений, рассказывают людям, что в мире есть рыночная цена.

“Они говорят, мы вам устанавливаем такую ​​цену, как в Европе. Но, во-первых, двух стран ЕС с одинаковыми ценами на газ не существует. Тарифы на газ, воду, тепло устанавливаются в каждой стране с учетом того, сколько способны платить потребители, сколько потянет народ “, - пояснила лидер “Батькивщины“.

Председатель партии отметила, что в ЕС доходы людей в среднем в 16 раз выше доходов украинцев.

“Если у них высокие доходы, то им ставят высокие тарифы, потому что тарифы - это еще один налог. А как нам, где доходы в 16 раз ниже, можно поставить высокие, как в Европе тарифы? “- возмутилась она.

По мнению Юлии Тимошенко, тарифы - это просто огромная система поборов через монопольные структуры:

“Рынок устанавливает цену, а в Украине цена устанавливается постановлением правительства. Где в мире есть рынок, где цена устанавливается постановлением правительства? Это обман!“.

Как отмечает политик, стоимость украинского газа, учитывая себестоимость добычи, ренту, транспортировки, налоги - это максимум 80-90 долл. за тыс. кубометров. Лидер партии привела пример Казахстана, который производит достаточно собственного газа и продает своим жителям по 92 долл. за тыс. кубометров.

Перепродажа украинцам газа собственной добычи по втрое завышенной цене Юлия Тимошенко назвала коррупционной махинацией власти.

Для того, чтобы разрешить ситуацию с тарифами, убеждена лидер “Батькивщины“, надо иметь один ресурс - свободу: “Мы прекратим это издевательство над людьми. Граждане будут иметь газ по собственной, справедливой цене “.