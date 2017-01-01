В Одесской области столкнулись пять автомобилей

Авария случилась в Беляевском районе возле с. Мирное. Погиб водитель Daewoo Lanos, его тело извлекли спасатели.

В Одесской области на автодороге Одесса - Рени столкнулись пять автомобилей. В результате аварии погиб человек. Об этом в субботу, 20 октября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Так, 20 октября в 7:51 в службу спасения “101“ поступило сообщение, что на автодороге Одесса - Рени в Беляевском районе возле с. Мирное возникло дорожно-транспортное происшествие между 5 легковыми автомобилями.

К месту вызова в 08:00 прибыло пожарно-спасательное отделение 14-й государственной пожарно-спасательной части. На месте ДТП работниками ГСЧС оказана помощь по извлечению тела погибшего водителя Daewoo Lanos.

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