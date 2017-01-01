На Донбассе ранен украинский военный

Сепаратисты открывали прицельный огонь по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино.

На Донбассе в течение текущих суток, 20 октября, сепаратисты 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщается в сводке ООС.

Отмечается, что в одном из случаев, в районе Гнутово, противник применил противотанковую управляемую ракету.

Враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка, Гнутово и Широкино.

Вследствие обстрелов ранен один украинский военнослужащий.

"Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - отметили в штабе.

Напомним, 19 октября сепаратисты 16 раз обстреляли позиции сил Операции объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил ранение.

Ранее в ОБСЕ подтвердили гибель двух мирных жителей на Донбассе.

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