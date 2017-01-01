В аварии во Львовской области погиб полицейский
Во Львовской области возле села Мощана в субботу, 20 октября, случилась авария с участием фуры и служебного автомобиля патрульной службы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
В результате аварии один полицейский скончался на месте ДТП, другой в тяжелом состоянии без сознания.
Зинкевич также рассказал, что из поврежденного топливного бака фуры вытекло около 500 литров топлива. На место происшествия вызывали пожарных.
Cмотрите фотогалерею: В аварии во Львовской области погиб полицейский
Как сообщалось, утром 20 октября на автотрассе Киев-Чоп возле села Мила случилась авария, в результате которой погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская.
Также в Одесской области на автодороге Одесса - Рени столкнулись сразу пять автомобилей.
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