В районе села Мощана столкнулись фура и служебный автомобиль патрульной службы. Погиб один человек.

Во Львовской области возле села Мощана в субботу, 20 октября, случилась авария с участием фуры и служебного автомобиля патрульной службы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

В результате аварии один полицейский скончался на месте ДТП, другой в тяжелом состоянии без сознания.

Зинкевич также рассказал, что из поврежденного топливного бака фуры вытекло около 500 литров топлива. На место происшествия вызывали пожарных.

Cмотрите фотогалерею: В аварии во Львовской области погиб полицейский

Как сообщалось, утром 20 октября на автотрассе Киев-Чоп возле села Мила случилась авария, в результате которой погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская.

Также в Одесской области на автодороге Одесса - Рени столкнулись сразу пять автомобилей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet