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В аварии во Львовской области погиб полицейский

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В районе села Мощана столкнулись фура и служебный автомобиль патрульной службы. Погиб один человек.
Во Львовской области случилась смертельная авария
Во Львовской области случилась смертельная авария
facebook.com/igor.zinkevych

Во Львовской области возле села Мощана в субботу, 20 октября, случилась авария с участием фуры и служебного автомобиля патрульной службы. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

В результате аварии один полицейский скончался на месте ДТП, другой в тяжелом состоянии без сознания.

Зинкевич также рассказал, что из поврежденного топливного бака фуры вытекло около 500 литров топлива. На место происшествия вызывали пожарных.

 

 

Как сообщалось, утром 20 октября на автотрассе Киев-Чоп возле села Мила случилась авария, в результате которой погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская.

Также в Одесской области на автодороге Одесса - Рени столкнулись сразу пять автомобилей.

 

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Теги: ДТП, Львовская область, смерть, фото, авария, полиция, грузовик, фура, погиб, пострадавшие, полицейский, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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