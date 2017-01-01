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Гибель полицейского во Львовской области: появились подробности

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Погибший, по предварительным данным, был за рулем автомобиля, сообщили в патрульной полиции Львовской области.
Смертельная авария во Львовской области
Смертельная авария во Львовской области
facebook.com/igor.zinkevych

Полицейский, который погиб в аварии во Львовской области, по предварительным данным, был за рулем. Об этом сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Марьян Шпитак, информирует УНН в субботу, 20 октября.

Отмечается, что погибшему полицейскому было 22 года. Его напарник в тяжелом состоянии, он находится в больнице. Ему 31 год.

В настоящее время причины ДТП неизвестны.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Одесской области на автодороге Одесса - Рени столкнулись сразу пять автомобилей. Погиб один человек.

 

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Теги: ДТП, Львовская область, авария, полиция, гибель, полицейские, полицейский, патрульная полиция, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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