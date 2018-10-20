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"Ненависть". Новое фото стрелка из колледжа в Керчи

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Стало известно, что написано на футболке Владислава Рослякова, который убил 16 студентов и пятерых сотрудников колледжа.
Стало известно, что написано на футболке Рослякова
Стало известно, что написано на футболке Рослякова

Опубликован новый кадр с камер видеонаблюдений из Керченского политехнического колледжа, на которых 18-летний Владислав Росляков идет по коридору с ружьем, сообщает Газета.Ру.

Как узнали СМИ, подозреваемый в массовом убийстве надел в этот день футболку с надписью "Ненависть".

17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемый - 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

 

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Теги: Крым, фото, Керчь, футболка, Стрелок, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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