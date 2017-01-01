Итоги 20 октября: Гибель Поплавской и РСЗО Ольха у ВСУ

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Участница юмористического проекта Дизель шоу, Марина Поплавская погибла в ДТП под Киевом facebook

Новый титул предстоятеля УПЦ КП, повышение тарифов, версии крушения Су-27, миссия к Меркурию. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Гибель Марины Поплавской в ДТП

В субботу 20 октября в результате столкновения автобуса и грузовика в Киевской области погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская, еще четверо получили травмы.

Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5.55 на 28 километре автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.

По предварительным данным, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

Прощание с погибшей актрисой Дизель шоу состоится в Киеве и Житомире

УПЦ КП утвердила формы титула патриарха Филарета

Священный Синод Украинской православной церкви Киевского патриархата изменил правила титулования предстоятеля УПЦ КП Филарета:

Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева - матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенской Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит.

Сокращенный титул звучит как Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины.

Разрыв Трампа с Россией

США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Об этом заявил президент Дональд Трамп, сообщает Associated Press 20 октября.

По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны России.

“Мы собираемся расторгнуть соглашение, после чего начнем разрабатывать вооружение, если Россия и Китай не согласятся на новый курс“, - сказал Трамп.

Ольха у ВСУ

Украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха, разработкой нового комплекса занималось конструкторское бюро Луч, сообщается на странице кабинета министров в Facebook 20 октября.

Поставки в войска начнутся в середине 2019 года. В Кабмине подчеркнули, что Вооруженные силы Украины при помощи нового комплекса “укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны“.

Версии падениия Су-27

Следствие рассматривает четыре версии падения истребителя Су-27 в Винницкой области, сказал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Санкции против NewsOne и 112 Украина

Вступило в силу постановление Верховной Рады об обращении в СНБО относительно санкций против телеканалов NewsOne и 112 Украина.

Постановление № 9157 “Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)“ вступило в силу.

Санкции предусматривают ряд ограничений, включая лишение лицензий каналов, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.

Венгрия подкупает Закарпатье

Представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи заявил о том, что в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь для венгерского меньшинства в Закарпатской области, и выделит на эти нужды 300 миллионов гривен.

“Эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку“, - отметил Арпад Янош Потапи.

В свою очередь представитель венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр сообщил о том, что за последние два года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины достигла 1,7 миллиардов гривен.

Марш за референдум по Brexit

В Лондоне прошел марш с требованием провести референдум по окончательным условиям выхода Британии из Евросоза.

По оценке общественной кампании Peopleʼs Vote, которая организовала марш, в нем приняли участие около 700 тысяч человек. Скотленд-ярд не смог оценить количество участников акции.