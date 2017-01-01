Под Киевом на пожаре погибли три человека

Спасатели ликвидировали возгорание в 4.15 утра на площади 60 квадратных метров. Среди погибших - ребенок.

К тушению пожара привлекалось 12 человек и три единицы техники telegraf.com.ua

В ночь на воскресенье, 21 октября, произошел пожар в частном жилом доме в селе Горенка Киево-Святошинского района, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает ГСЧС.

"20 октября в 01 час 08 минут в селе Горенка Киево-Святошинского района в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли три человека (из них один ребенок 2005 г.р.)", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали возгорание в 4.15 утра на площади 60 квадратных метров.

К тушению пожара привлекалось 12 человек личного состава и три единицы техники ГСЧС.

Напомним, с начала года на пожарах в Украине погиб 1291 человек и 1080 пострадали. Только в промежуток с 13 по 16 октября на пожарах погибли 26 человек, еще 13 человек пострадали.

По данным спасателей, основными причинами возникновения возгораний в квартирах является халатность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.

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