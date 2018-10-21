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Под Киевом в ДТП пострадали футболисты Колоса

Комментариев: 1
Футболисты возвращались с матча против СК Днепр-1.
Под Киевом в ДТП пострадали футболисты Колоса
© kiev.informator.ua
Фото 1/7
  • Детали происшествия установит следствие
  • Детали происшествия установит следствие
  • Детали происшествия установит следствие
  • Детали происшествия установит следствие
  • Детали происшествия установит следствие
  • Детали происшествия установит следствие
  • Детали происшествия установит следствие
Под Киевом в ДТП пострадали футболисты Колоса
Детали происшествия установит следствие
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На Одесской трассе коло села Великая Солтановка в субботу, 20 октября, столкнулись Volvo, Skoda и Volkswagen. В крупном ДТП пострадали футболисты ФК Колос. 

Об этом передает Информатор.

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В полиции рассказали, что Skoda двигалась со стороны Киева и остановилась у поворота на разворот, чтобы пропустить встречный поток автомобилей. Сзади в нее влетела Volvo и Skoda откинуло прямо под Volkswagen, в котором с матча против СК Днепр-1 возвращались футболисты “Колоса“. От удара Volkswagen перевернулся и остался лежать на крыше в 30-40 метрах от места столкновения.

В Volkswagen были два игрока Колоса: Алексей Зозуля и Василий Литвиненко. Спортсмены в ДТП отделались царапинами и ссадинами.

Водителя Skoda госпитализировали в тяжелом состоянии. От удара мужчину выбросило из автомобиля на проезжую часть. После столкновения у Skoda практически отсутствовала передняя часть, а двигатель отлетел на несколько метров.

Как сообщалось 20 октября, прощание с погибшей актрисой Дизель шоу состоится в Киеве и Житомире.

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Теги: ДТП, Киевская область, футболисты
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Комментариев (1)
mastter77    21.10.2018, 10:15
Оценка:  +1
mastter77
очередной д о л б о е б на евробляхах!!!!!
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