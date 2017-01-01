Взрывы в Ичне: саперы очистили 96% пораженной зоны

Изъято более восьми тысяч взрывоопасных предметов, за минувшие сутки - почти полторы тысячи.

На протяжении уже вторых суток новых взрывов под Ичней не зафиксировано

Возле города Ичня в Черниговской области уже очищено 96% пораженной зоны от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщила накануне пресс-служба Черниговской облгосадминистрации.

Отмечается, что всего загрязненная боеприпасами территория составляла 72395 га, на настоящее время очищено 69282 га, или 95,7%.

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“Полностью очищены населенные пункты, пиротехники перешли к очищению пятикилометровой, а кое-где и трёхкилометровой зоны вокруг складов“, - говорится в сообщении.

Также стало известно, что на протяжении уже вторых суток новых взрывов не зафиксировано. В настоящее время восстановлено 69 зданий в 20 населенных пунктах. Осуществлен ремонт кровли и остекление окон в пяти домах.

Системы жизнеобеспечения - стационарная телефонная связь, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотвод - Ичнянского района работают в штатном режиме.

По данным ГСЧС, саперы изъяли 8 тисяч 421 взрывоопасный предмет (за сутки - 1 тисяча 485), відпрацьовано 280 повідомлень населення про виявлення боєприпасів (за добу – 4).

Сейчас в районе чрезвычайной ситуации работают силы и средства общей численностью 552 человека и 129 единиц техники, в том числе от ГСЧС – 249 человек и 77 единиц техники.

Напомним, в ночь на 9 октября возле города Ичня Черниговской области произошли взрывы на территории складов в/ч А1479 ВСУ, после чего начался пожар, который был ликвидирован вечером 10 октября.

В Военной прокуратуре сообщили, что возбудили уголовное дело по статье о диверсии. Следствие установило, что за несколько дней до взрывов под Ичней за складом наблюдали неизвестные люди в военной форме. Однако, В уголовных делах о взрывах на складах с боеприпасами пока нет обвиняемых. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.