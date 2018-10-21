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В Днепре мужчина повесился после свадьбы

Комментариев: 2
Супруга рассказала полицейским, что конфликтов у них с мужем не было, и она не знает, что стало причиной такого поступка.
Мужчина проживал в общежитии на Набережной Победы
Мужчина проживал в общежитии на Набережной Победы
Информатор

В Днепре мужчина повесился в день собственной свадьбы. Инцидент произошел в общежитии на Набережной Победы вечером в субботу, 20 октября, сообщает Информатор.

Друзья погибшего вызвали полицию и скорую помощь.

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Правоохранители рассказали, что погибший сегодня женился и вечером он, вместе с товарищами, праздновал это событие. Далее, по словам жены умершего, мужчина вышел покурить и не вернулся... Супруга также рассказала полицейским, что никаких конфликтов у них с мужем не было, и что стало причиной такого поступка, она не знает, - говорится в сообщении.

Подробности случившегося будут выяснять правоохранители.

Как сообщалось, во Львовской области ребенок повесился из-за разбитого планшета.Тело 12-летнего мальчика в хозяйственной постройке нашел его отец. Мама ребенка находится в Польше.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: свадьба, смерть, самоубийство, Днепр, полиция, мужчина, самоубийца
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Комментариев (2)
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Кайдаш    21.10.2018, 12:24
Оценка:  0
Кайдаш
не встал (((
ВосставшийИзБана    21.10.2018, 12:00
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Покурил, подумал, ........
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