Бойня в Керчи: опубликовано видео нападения

В сети появилось видео взрыва и расстрела в Керченском политехническом колледже, в результате которого погиб 21 человек.

Камеры наблюдения, установленные в здании Керченского политехнического колледжа, запечатлели момент бойни, устроенной четверокурсником Владиславом Росляковым.

Об этом сообщают Вести в воскресенье, 21 октября.

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На опубликованном видео видно, как Росляков спокойно заходит в здание учебного заведения, неся сумку с оружием.

Также на видео попал момент взрыва и причиненные им разрушения, после чего показан сам расстрел преподавателей и студентов колледжа.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

19 октября в Керчи прошла церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже. Центр города был перекрыт, люди несли цветы к гробам, которые выставили в центре площади.