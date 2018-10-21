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Бойня в Керчи: опубликовано видео нападения

Комментариев: 2
В сети появилось видео взрыва и расстрела в Керченском политехническом колледже, в результате которого погиб 21 человек.
Владислав Росляков хладнокровно расстрелял десятки людей
Владислав Росляков хладнокровно расстрелял десятки людей
Mash

Камеры наблюдения, установленные в здании Керченского политехнического колледжа, запечатлели момент бойни, устроенной четверокурсником Владиславом Росляковым.

Об этом сообщают Вести в воскресенье, 21 октября.

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На опубликованном видео видно, как Росляков спокойно заходит в здание учебного заведения, неся сумку с оружием.

Также на видео попал момент взрыва и причиненные им разрушения, после чего показан сам расстрел преподавателей и студентов колледжа.

Внимание! Видео содержит шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

19 октября в Керчи прошла церемония прощания с погибшими при массовом убийстве в политехническом колледже. Центр города был перекрыт, люди несли цветы к гробам, которые выставили в центре площади.

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Теги: теракт, Крым, убийства, убийство, расстрел, Керчь, теракты, новости Крыма
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Комментариев (2)
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ziguru    21.10.2018, 12:14
Оценка:  -1
ziguru
Это всё поощряется на государственном уровне во всём мире.
I_gor2    21.10.2018, 11:54
Оценка:  -1
I_gor2
Это все ЛИЛ из ДОКИ2.
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