Пограничники на Донбассе изъяли 150 гаджетов

Мужчина спрятал контрабанду под обшивкой автомобиля Peugeot Expert и в потаенных местах между пассажирскими сиденьями.

Гражданин Украины пытался провезти через КПВВ Майорское партию гаджетов в обшивке автомобиля. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 21 октября.

"Сотрудниками спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, включенными в состав Объединенных сил совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины во время несения службы на КПВВ Майорское, выявлен факт незаконного перемещения товарно-материальных ценностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения углубленного осмотра автомобиля Peugeot Expert под его обшивкой и оборудованных потаенных местах между пассажирскими сиденьями были обнаружены 148 мобильных телефонов и два планшета на общую сумму 600 тысяч гривен. Гражданин пытался скрыто перевезти их на временно неподконтрольную территорию Украины.

На основании собранных материалов представители ГФС в отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-3 КУоАП.

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Ранее в Харьковской области под юбкой у контрабандистки нашли 49 смартфонов iPhone, которые она пыталась тайком пронести с территории России.

Также сообщалось, что пограничники не пропустили в "ЛДНР" крупную партию смартфонов. После обнаружения товаров в пункте пропуска мужчина предлагал силовикам 1000 долларов взятки.

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