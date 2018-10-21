В Одессе подстрелили валютчицу - СМИ

Неизвестные забрали у женщины сумку и выстрелили в нее предположительно из револьвера Флобер.

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Утром в воскресенье, 21 октября в Одессе на улице Рихтера произошла стрельба. Была ранена уроженка Вьетнама, которая занимаеся обменом валют на промрынке 7 километр.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в прокуратуре.

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"Инцидент произошел около 7:30. Скорую и полицию вызвал охранник стоянки, расположенной неподалеку. Он увидел, что женщина идет по двору, шатается и падает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестные вырвали у женщины из рук сумку и выстрелили предположительно из револьвера Флобер. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранители ведут осмотр места происшествия.

Как сообщалось 10 октября, в Черновцах задержали грабителей "валютчиков".