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В Одессе подстрелили валютчицу - СМИ

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Неизвестные забрали у женщины сумку и выстрелили в нее предположительно из револьвера Флобер.
В Одессе подстрелили валютчицу - СМИ
© dumskaya.net
Фото 1/4
  • Скорую и полицию вызвал охранник стоянки
  • Скорую и полицию вызвал охранник стоянки
  • Скорую и полицию вызвал охранник стоянки
  • Скорую и полицию вызвал охранник стоянки
В Одессе подстрелили валютчицу - СМИ
Скорую и полицию вызвал охранник стоянки
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Утром в воскресенье, 21 октября в Одессе на улице Рихтера произошла стрельба. Была ранена уроженка Вьетнама, которая занимаеся обменом валют на промрынке 7 километр.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в прокуратуре.

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"Инцидент произошел около 7:30. Скорую и полицию вызвал охранник стоянки, расположенной неподалеку. Он увидел, что женщина идет по двору, шатается и падает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестные вырвали у женщины из рук сумку и выстрелили предположительно из револьвера Флобер. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас правоохранители ведут осмотр места происшествия.

Как сообщалось 10 октября, в Черновцах задержали грабителей "валютчиков".

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Теги: ограбление, Одесса, фото, стрельба, полиция, женщина, Седьмой километр
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Комментариев (1)
flacon9havi    21.10.2018, 14:46
Оценка:  0
flacon9havi
Уєтнам.
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