В Одессе подстрелили валютчицу - СМИ
Утром в воскресенье, 21 октября в Одессе на улице Рихтера произошла стрельба. Была ранена уроженка Вьетнама, которая занимаеся обменом валют на промрынке 7 километр.
Об этом сообщает Думская со ссылкой на источники в прокуратуре.
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"Инцидент произошел около 7:30. Скорую и полицию вызвал охранник стоянки, расположенной неподалеку. Он увидел, что женщина идет по двору, шатается и падает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неизвестные вырвали у женщины из рук сумку и выстрелили предположительно из револьвера Флобер. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.
Сейчас правоохранители ведут осмотр места происшествия.
Как сообщалось 10 октября, в Черновцах задержали грабителей "валютчиков".