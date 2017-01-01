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Под Харьковом грибника задавило упавшее дерево

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От падения дерева пострадали два брата, один из них скончался.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
pixabay

В Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи 20 октября в 16:52 из леса, который расположен вблизи поселка Старица Волчанского района, были доставлены двое мужчин, на которых упало дерево.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Харьковской области.

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Пострадавшие – братья 23 и 30 лет – жители города Волчанск были травмированы в момент, когда они собирали грибы.

Не приходя в сознание 23-летний парень скончался в больнице.

В настоящее время следователями решается вопрос о квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины. Все обстоятельства выясняются.

Как сообщалось 12 октября, под Херсоном семья отравилась грибами, отец и дочь умерли.

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Теги: грибы, лес, дерево, Харьковская обалсть
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