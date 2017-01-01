В Харьковской области дерево убило грибника

Сейчас следователи решают как квалифицировать произошедшую трагедию по Уголовному кодексу Украины.

В Харьковской области, недалеко от поселка Старица Волчанского района, на двух братьев (23 и 30 лет), собиравших грибы, упало дерево. Их доставили в больницу, но один, 23-летний житель Волчанска, скончался, не приходя в сознание.

На данный момент решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу, сообщили в областной полиции.

Отец и дочь умерли в Херсонской области, отравившись грибами

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки грибами отравились четыре ребенка. С начала года 17 жителей Киева отравились ядовитыми грибами, перепутав их со съедобными.

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