Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харьковской области дерево убило грибника

Комментариев: 0
Сейчас следователи решают как квалифицировать произошедшую трагедию по Уголовному кодексу Украины.
Инцидент произошел в лесу вблизи пос.Старица
Инцидент произошел в лесу вблизи пос.Старица
УНН

В Харьковской области, недалеко от поселка Старица Волчанского района, на двух братьев (23 и 30 лет), собиравших грибы, упало дерево. Их доставили в больницу, но один, 23-летний житель Волчанска, скончался, не приходя в сознание.

На данный момент решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу, сообщили в областной полиции.

Отец и дочь умерли в Херсонской области, отравившись грибами

Ранее сообщалось, что в Киеве за сутки грибами отравились четыре ребенка. С начала года 17 жителей Киева отравились ядовитыми грибами, перепутав их со съедобными. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, грибы, жертвы, гриб, несчастный случай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь