Верховный суд отменил запрет Оппоблока на Прикарпатье

Таким образом, суд отменил предыдущее решение о запрете политсилы на территории области.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил решение Ивано-Франковского областного совета от 17.04.2015 года о запрете на территории области деятельности политической партии Оппозиционный блок.

Об этом сообщает Главком, ссылаясь на постановление суда от 17 октября.

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17 апреля 2015 депутаты Ивано-Франковского облсовета проголосовали за запрет на территории области деятельности Коммунистической партии Украины, Партии регионов, партии Оппозиционный блок и Партии развития Украины как противоречащих национальным интересам и нарушающим права и свободы граждан Украины.

Верховный суд считает, что решение вопроса о запрете легализации и деятельности определенных политических партий на территории области не относится к компетенции областного совета.

"Приняв оспариваемое решение о запрете легализации и деятельности политической партии Оппозиционный блок на территории области, Ивано-Франковский областной совет вышел за пределы своей компетенции и предоставленных Конституцией и законами Украины полномочий", - говорится в постановлении суда.

Постановление Верховного суда вступает в законную силу со дня его принятия.

Как сообщалось, эксперт отметила, что 16 октября, в Раде фактически началась президентская кампания Вилкула.