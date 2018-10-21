Верховный суд отменил запрет Оппоблока на Прикарпатье
Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил решение Ивано-Франковского областного совета от 17.04.2015 года о запрете на территории области деятельности политической партии Оппозиционный блок.
Об этом сообщает Главком, ссылаясь на постановление суда от 17 октября.
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17 апреля 2015 депутаты Ивано-Франковского облсовета проголосовали за запрет на территории области деятельности Коммунистической партии Украины, Партии регионов, партии Оппозиционный блок и Партии развития Украины как противоречащих национальным интересам и нарушающим права и свободы граждан Украины.
Верховный суд считает, что решение вопроса о запрете легализации и деятельности определенных политических партий на территории области не относится к компетенции областного совета.
"Приняв оспариваемое решение о запрете легализации и деятельности политической партии Оппозиционный блок на территории области, Ивано-Франковский областной совет вышел за пределы своей компетенции и предоставленных Конституцией и законами Украины полномочий", - говорится в постановлении суда.
Постановление Верховного суда вступает в законную силу со дня его принятия.
Как сообщалось, эксперт отметила, что 16 октября, в Раде фактически началась президентская кампания Вилкула.