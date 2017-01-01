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В Украине объявлена высокая пожарная опасность

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Значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
22-23 октября чрезвычайная пожарная опасность
22-23 октября чрезвычайная пожарная опасность
Пресс-служба ГСЧС

В Украине на два дня, 22-23 октября, объявили чрезвычайную (5 класса) пожарную опасность. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в воскресенье, 21 октября.

Как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

В то же время, по прогнозам синоптиков, завтра 22 октября, на большей части территории будет сухо и солнечно. Дожди ожидаются на востоке, местами сильные.

Небольшой дождь возможен в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях. На остальной территории без осадков, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью будет на уровне +2…6 градусов, днем ожидается +8…10. Теплее будет в южных и восточных областях, днем там ожидается до +17 градусов.

В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью составит +2…4 градуса, днем воздух прогреется до +10…12.

Напомним, в Киеве 17 октября климатологи зафиксировали два рекорда - максимальной и среднесуточной температуры воздуха.

 

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Теги: Украина, погода, осень, пожар, прогноз погоды, непогода, погода в Украине, погода Украина, Погода в Киеве, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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