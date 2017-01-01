Штаб: На Луганском направлении началось обострение

Сепаратисты с начала суток произвели восемь обстрелов. Трое украинских военных получили ранения.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил Минобороны

Позиции Вооруженных сил на Донбассе с начала суток были обстреляны восемь раз – три украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 21 октября.

"При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

По данным штаба, по сравнению с прошлыми сутками несколько заострилась ситуация на Луганском направлении. Опорные пункты украинских войск вблизи Крымского были обстреляны из минометов 82-го калибра, а позиции около Счастья - из стрелкового оружия.

Сепаратисты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Попасная, Шумы, Пески, Марьинка, Тарамчук, Красногоровка.

В случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие ответного огня, уточнили в штабе.

Напомним, за сутки 19 октября сепаратисты 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда был ранен один украинский военнослужащий.

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